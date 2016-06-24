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    БОС приступило к выплатам в рамках системы “Зеленая карта”

    Двое граждан Украины совершили ДТП в Азербайджане, а двое граждан Азербайджана - в Турции

    Баку. 24 июня. REPORT.AZ/ Бюро обязательного страхования (БОС) приступило к выплатам в рамках системы “Зеленая карта”. Как сообщает Report, об этом сказал журналистам исполнительный директор БОС Эльхан Гулиев.

    По его словам, уже зарегистрированы два требования по двум страховым случаям, совершенным в Баку гражданами Украины: “По одному случаю выплачена страховка, другой зарегистрирован на днях. По обоим случаям будут выдвинуты требования в отношении страховой структуры Украины”.

    Э.Гулиев отметил, что в отношении самого БОС также выдвинуты два требования из Турции: “Двое граждан Азербайджана совершили дорожно-транспортное происшествие в Турции”.

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