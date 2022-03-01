О нас
Аудио новости

Большинство банков Азербайджана приостановили денежные переводы из России

Большинство банков Азербайджана приостановили денежные переводы из России Большинство действующих в Азербайджане банков приостановили операции через принадлежащие России платежные системы “Контакт” и “Золотая Корона”.
Финансы
1 марта 2022 г. 16:14
Большинство банков Азербайджана приостановили денежные переводы из России

Большинство действующих в Азербайджане банков приостановили операции через принадлежащие России платежные системы “Контакт” и “Золотая Корона”.

Как сообщает Report, в настоящее время банки не проводят наличные и безналичные операции с рублями.

Денежные переводы из России в Азербайджан и в обратном направлении выполняются в других иностранных валютах.

Кроме того, введены ограничения на вмешательство в рублевые счета в банках и снятие средств с рублевых счетов. А для переводов с одного счета в рублях на другой введен максимальный лимит.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Most Azerbaijani banks halt money transfers from Russia
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın əksər bankları Rusiyadan pul köçürmələrini dayandırıb

Другие новости из категории

В Европе обсуждают отключение от SWIFT семи банков из России
В Европе обсуждают отключение от SWIFT семи банков из России
1 марта 2022 г. 16:01
Государственное рекламное агентство выбирает страховщика
Государственное рекламное агентство выбирает страховщика
1 марта 2022 г. 14:43
Ценные бумаги российских компаний вновь обвалились на Лондонской бирже
Ценные бумаги российских компаний вновь обвалились на Лондонской бирже
1 марта 2022 г. 14:43
Денежная база в Азербайджане в феврале сократилась
Денежная база в Азербайджане в феврале сократилась
1 марта 2022 г. 14:14
Центробанк Азербайджана в феврале увеличил валютные резервы
Центробанк Азербайджана в феврале увеличил валютные резервы
1 марта 2022 г. 14:10
Moody's отозвало рейтинг ВТБ на уровне Ваа3 и рейтинг Совкомбанка на уровне Ва1
Moody's отозвало рейтинг ВТБ на уровне "Ваа3" и рейтинг Совкомбанка на уровне "Ва1"
1 марта 2022 г. 13:25
Visa заблокировала доступ к платежной системе нескольким российским банкам
Visa заблокировала доступ к платежной системе нескольким российским банкам
1 марта 2022 г. 13:19
Как делится находящееся в ипотеке имущество при разводе?
Как делится находящееся в ипотеке имущество при разводе?
1 марта 2022 г. 12:46
Центробанк России в рамках интервенций продал валюту на 18,8 млрд рублей
Центробанк России в рамках интервенций продал валюту на 18,8 млрд рублей
1 марта 2022 г. 11:37
Национальный банк Кыргызстана повысил учетную ставку до 10%
Национальный банк Кыргызстана повысил учетную ставку до 10%
1 марта 2022 г. 11:22

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi