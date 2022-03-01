Большинство банков Азербайджана приостановили денежные переводы из России

Большинство действующих в Азербайджане банков приостановили операции через принадлежащие России платежные системы “Контакт” и “Золотая Корона”.

Большинство действующих в Азербайджане банков приостановили операции через принадлежащие России платежные системы “Контакт” и “Золотая Корона”.

Как сообщает Report, в настоящее время банки не проводят наличные и безналичные операции с рублями.

Денежные переводы из России в Азербайджан и в обратном направлении выполняются в других иностранных валютах.

Кроме того, введены ограничения на вмешательство в рублевые счета в банках и снятие средств с рублевых счетов. А для переводов с одного счета в рублях на другой введен максимальный лимит.