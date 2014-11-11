​Более 80% населения Чехии выступает против введения евро

Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/Более 40 тысяч человек подписали петицию, требуя, чтобы решение о введении единой европейской валюты в Чешской Республике принималось самими гражданами в рамках общенародного референдума.

Как передает Report со ссылкой на "Чешское радио", депутат Европарламента и заместитель председателя партии Гражданских демократов Ян Заградил сообщил радиостанции, что его партия стала инициатором подачи петиции о проведении референдума. Она обращена к правительству с тем, чтобы оно добилось для страны постоянного исключения в рамках Евросоюза и не осуществляло переход на евро, пока чешские граждане не выразят свое согласие с этим на общенародном голосовании.

Я.Заградил отметил, что против принятия евро выступает четыре пятых населения страны. За введение евро высказываются правительственная коалиция и президент Милош Земан, который считает, что единая европейская валюта могла бы быть принята Чехией к 2017 году.



