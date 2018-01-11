Более 1400 человек занимаются производством и продажей ювелирных изделий в Азербайджане

Баку. 11 января. REPORT.AZ/ В 2017 году в Государственную службу по контролю за драгоценными металлами и драгоценными камнями министерства финансов поступило 188,6 тыс. манатов в качестве госпошлины за экспертизу, анализ, пробирование и клеймение ювелирных и прочих бытовых изделий из драгметаллов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство.

По информации, в соответствии с "Перечнем разрешений на предпринимательскую деятельность" закона "О лицензиях и разрешениях", утвержденном указом президента Ильхама Алиева от 20 апреля 2016 года, в общей сложности 1 404 юридическим и физическим лица выданы разрешения на производство и продажу ювелирных изделий и прочих бытовых изделий из драгоценных металлов.