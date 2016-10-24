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    Большинство азербайджанских банков установило лимит на продажу валюты - МОНИТОРИНГ

    Агентство Report провело мониторинг рынка продажи наличной валюты

    Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ Большинство коммерческих банков Азербайджана установило лимит на продажу наличной валюты. Агентство Report провело опрос банков посредством Центра звонков (Call Center).

    Объем продаж наличного доллара в одни руки меняется от 200 до 50 тыс. долларов. Ряд банков продает валюты в неограниченном количестве, в то время как некоторые банки в целом перестали продавать доллар. В таблице ниже отражена текущая ситуация с продажей наличной валюты в банках Азербайджана:

    Коммерческие банки Максимальный лимит продаж
    1 Accessbank 1 000 долларов
    2 AFB Bank 500 долларов
    3 AGBank Безлимитно
    4 Amrahbank Безлимитно
    5 Atabank 500 долларов
    6 IBAR Безлимитно
    7 Azerbaijan Industrial Bank Безлимитно
    8 Azer-Turk Bank Продаж нет
    9 Bank Eurasia Безлимитно
    10 Bank of Baku Безлимитно
    11 Bank BTB Безлимитно
    12 Bank Respublika 5 000 долларов
    13 Bank Silkway Безлимитно
    14 Bank VTB (Azerbaijan) Продаж нет
    15 Caspian Development Bank 1 000 долларов
    16 Demirbank 5 000 долларов
    17 Expressbank 500 долларов
    18 Gunaybank Продаж нет
    19 Xalg Bank 1 000 долларов
    20 Kapital Bank 20 тыс. долларов
    21 Bank Melli Iran-Baku Безлимитно
    22 Muganbank 500 долларов
    23 Nakhchivanbank 500 долларов
    24 NBC Bank Безлимитно
    25 Nikoil Bank Безлимитно
    26 Pakistan National-Baku Продаж нет
    27 Pasha Bank Продажи только корпоративным клиентам
    28 Rabitabank Безлимитно
    29 Turanbank 50 000 долларов
    30 Unibank 5 000 долларов
    31 YapiKredi Bank Azerbaijan 200 долларов
    32 Ziraat Bank (Azerbaijan) 500 долларов
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