Большинство азербайджанских банков установило лимит на продажу валюты - МОНИТОРИНГ

Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ Большинство коммерческих банков Азербайджана установило лимит на продажу наличной валюты. Агентство Report провело опрос банков посредством Центра звонков (Call Center).

Объем продаж наличного доллара в одни руки меняется от 200 до 50 тыс. долларов. Ряд банков продает валюты в неограниченном количестве, в то время как некоторые банки в целом перестали продавать доллар. В таблице ниже отражена текущая ситуация с продажей наличной валюты в банках Азербайджана: