Большинство азербайджанских банков установило лимит на продажу валюты - МОНИТОРИНГ

Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ Большинство коммерческих банков Азербайджана установило лимит на продажу наличной валюты. Агентство Report провело опрос банков посредством Центра звонков (Call Center).
Объем продаж наличного доллара в одни руки меняется от 200 до 50 тыс. долларов. Ряд банков продает валюты в неограниченном количестве, в то время как некоторые банки в целом перестали продавать доллар. В таблице ниже отражена текущая ситуация с продажей наличной валюты в банках Азербайджана:
|№
|Коммерческие банки
|Максимальный лимит продаж
|1
|Accessbank
|1 000 долларов
|2
|AFB Bank
|500 долларов
|3
|AGBank
|Безлимитно
|4
|Amrahbank
|Безлимитно
|5
|Atabank
|500 долларов
|6
|IBAR
|Безлимитно
|7
|Azerbaijan Industrial Bank
|Безлимитно
|8
|Azer-Turk Bank
|Продаж нет
|9
|Bank Eurasia
|Безлимитно
|10
|Bank of Baku
|Безлимитно
|11
|Bank BTB
|Безлимитно
|12
|Bank Respublika
|5 000 долларов
|13
|Bank Silkway
|Безлимитно
|14
|Bank VTB (Azerbaijan)
|Продаж нет
|15
|Caspian Development Bank
|1 000 долларов
|16
|Demirbank
|5 000 долларов
|17
|Expressbank
|500 долларов
|18
|Gunaybank
|Продаж нет
|19
|Xalg Bank
|1 000 долларов
|20
|Kapital Bank
|20 тыс. долларов
|21
|Bank Melli Iran-Baku
|Безлимитно
|22
|Muganbank
|500 долларов
|23
|Nakhchivanbank
|500 долларов
|24
|NBC Bank
|Безлимитно
|25
|Nikoil Bank
|Безлимитно
|26
|Pakistan National-Baku
|Продаж нет
|27
|Pasha Bank
|Продажи только корпоративным клиентам
|28
|Rabitabank
|Безлимитно
|29
|Turanbank
|50 000 долларов
|30
|Unibank
|5 000 долларов
|31
|YapiKredi Bank Azerbaijan
|200 долларов
|32
|Ziraat Bank (Azerbaijan)
|500 долларов
Namiq HüseynovАвтор новости
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