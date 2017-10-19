Больше всего денежных переводов в Грузию поступает из России

Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ Больше всего денежных переводов в Грузию в сентябре текущего года поступило из России. Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, за предыдущий месяц из России в Грузию было переведено свыше 40,7 млн долларов.

Это на 5,8 млн долларов больше показателя аналогичного периода прошлого года. Тем не менее, доля России в общем объеме денежных переводов в Грузию уменьшилась с 34,9% до 32,8%.

Всего в сентябре из-за рубежа в Грузию было переведено 124,4 млн долларов, что на 24,2% выше показателя аналогичного периода прошлого года. Денежные переводы из стран ЕС в общей сложности составили 38,8 млн долларов, в том числе из Италии и Греции поступило по 13 млн долларов, из Германии и Испании - по 3,1 млн долларов, из Великобритании - 1,6 млн долларов, из Франции - 1,2 млн долларов.

Денежные переводы из США выросли на 500 тыс. долларов и достигли 12,6 млн долларов, из Израиля – вдвое, до 11,6 млн долларов, из Турции – в 2,1 раза, до 9,5 млн долларов.

За этот же период из Грузии за рубеж было переведено 19 млн долларов, из которых 7,8 млн долларов поступило в Россию, более 2 млн долларов - в Украину, свыше 1,6 млн долларов - в Турцию, более 1,1 млн долларов - в Азербайджан. В сентябре прошлого года из Грузии в Россию было переведено более 6,6 млн долларов, в Украину - свыше 1,8 млн долларов.