БНМЗ снижает уставной капитал до символического уровня
Финансы
- 21 января, 2026
- 16:01
ОАО "Бакинский нефтяной машиностроительный завод" (БНМЗ) объявило о снижении уставного капитала на 16 млн 99,9 тыс. манатов, с 16,1 млн манатов до 100 манатов.
Об этом сообщает Report со ссылкой на газету Vergilər Государственной налоговой службы.
Отметим, что "Бакинский нефтяной машиностроительный завод" был создан в 2010 году путем слияния ОАО "Машиностроительный завод имени Саттархана", "Бакинский машиностроительный завод", "Машиностроительный завод имени 28 Мая" и "Бакинский нефтепромысловый машиностроительный завод".
