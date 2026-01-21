БНМЗ снижает уставной капитал до символического уровня

ОАО "Бакинский нефтяной машиностроительный завод" (БНМЗ) объявило о снижении уставного капитала на 16 млн 99,9 тыс. манатов, с 16,1 млн манатов до 100 манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на газету Vergilər Государственной налоговой службы.

Отметим, что "Бакинский нефтяной машиностроительный завод" был создан в 2010 году путем слияния ОАО "Машиностроительный завод имени Саттархана", "Бакинский машиностроительный завод", "Машиностроительный завод имени 28 Мая" и "Бакинский нефтепромысловый машиностроительный завод".