Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Report совместно с Исследовательским фондом UNEC представляет новый аналитический продукт

    Отдел Экономики
    В информационном агентстве Report в рамках сотрудничества между Global Media Group и Исследовательским фондом UNEC запущен новый аналитический проект.

    В рамках проекта результаты исследований будут представлены в формате Longread (от англ. long read - "долгое чтение"), успешно применяемом мировыми медиагигантами.

    Новый аналитический продукт обеспечит широкий и всесторонний анализ наиболее важных процессов, национальных и транснациональных проектов в Азербайджане и мире.

    Читатели смогут ознакомиться с исследовательскими статьями, подготовленными в удобном и понятном стиле, в модуле Longread, созданном на сайте Report.

    Статьи будут включать официальную статистику, информацию из государственных учреждений и международных организаций, а также мнения экспертов, элементы фото и инфографики. В рамках проекта также будут представлены видеоинтервью, подкасты и видеорепортажи по актуальным темам.

    Главная цель - сформировать у читателя полное и подробное представление о выбранной теме, ознакомить его с текущей ситуацией и прогнозами.

    Global Media Group, являющаяся одной из крупнейших медиагрупп Азербайджана, начала свою деятельность в 2017 году. В состав Global Media Group входят телевизионные каналы, информационные агентства, новостные порталы, газеты и другие компании, работающие в Азербайджане и за рубежом.

    Более подробную информацию о Global Media Group можно получить на сайте http://www.gmg.az/ или на страницах компании в различных социальных сетях (Facebook | Instagram | LinkedIn | YouTube).

    Исследовательский фонд UNEC – научно-исследовательский и экспертный центр, организующий исследования в областях, интересующих современное общество.

    Деятельность фонда также направлена на осуществление экспертиз и оказание консультационных услуг; прогностику и форсайтинг; организацию профильных мероприятий.

    Более подробную информацию об Исследовательском Фонде UNEC можно найти на сайте www.unectf.org.

