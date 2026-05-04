Report совместно с Исследовательским фондом UNEC представляет новый аналитический продукт

В информационном агентстве Report в рамках сотрудничества между Global Media Group и Исследовательским фондом UNEC запущен новый аналитический проект.

В рамках проекта результаты исследований будут представлены в формате Longread (от англ. long read - "долгое чтение"), успешно применяемом мировыми медиагигантами.

Новый аналитический продукт обеспечит широкий и всесторонний анализ наиболее важных процессов, национальных и транснациональных проектов в Азербайджане и мире.

Читатели смогут ознакомиться с исследовательскими статьями, подготовленными в удобном и понятном стиле, в модуле Longread, созданном на сайте Report.

Статьи будут включать официальную статистику, информацию из государственных учреждений и международных организаций, а также мнения экспертов, элементы фото и инфографики. В рамках проекта также будут представлены видеоинтервью, подкасты и видеорепортажи по актуальным темам.

Главная цель - сформировать у читателя полное и подробное представление о выбранной теме, ознакомить его с текущей ситуацией и прогнозами.

Global Media Group, являющаяся одной из крупнейших медиагрупп Азербайджана, начала свою деятельность в 2017 году. В состав Global Media Group входят телевизионные каналы, информационные агентства, новостные порталы, газеты и другие компании, работающие в Азербайджане и за рубежом.

Более подробную информацию о Global Media Group можно получить на сайте http://www.gmg.az/ или на страницах компании в различных социальных сетях (Facebook | Instagram | LinkedIn | YouTube).

Исследовательский фонд UNEC – научно-исследовательский и экспертный центр, организующий исследования в областях, интересующих современное общество.

Деятельность фонда также направлена на осуществление экспертиз и оказание консультационных услуг; прогностику и форсайтинг; организацию профильных мероприятий.

Более подробную информацию об Исследовательском Фонде UNEC можно найти на сайте www.unectf.org.