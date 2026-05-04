    Американец Майкл Дэниел назначен главой Авиационной администрации Казахстана

    Главным исполнительным директором Авиационной администрации Казахстана назначен гражданин США Майкл Дэниел.

    Как передает Report, об этом сообщает министерство транспорта Казахстана.

    В новой должности одной из ключевых задач Майкла Дэниела станет работа над открытием прямых авиарейсов между Казахстаном и США.

    Майкл Дэниел начал свою карьеру в Федеральном управлении гражданской авиации США (FAA), где занимал ряд ключевых должностей, включая инспектора по летной эксплуатации, специалиста по сертификации воздушных судов, руководителя службы безопасности полетов, а также старшего менеджера международных программ и политики.

    Он также работал в международных офисах FAA во Франкфурте, Нью-Йорке и Вашингтоне. Кроме того, он руководил рядом международных инициатив, включая рабочую группу APEC по безопасности транспорта и авиационному сообщению, и сотрудничал с Международной организацией гражданской авиации (ИКАО).

