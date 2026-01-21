İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Maliyyə
    • 21 yanvar, 2026
    • 15:12
    Bakı Neft Maşınqayırma Zavodu nizamnamə kapitalını simvolik həddə endirir

    "Bakı Neft Maşınqayırma Zavodu" ASC nizamnamə kapitalını 16 099 900 manat və yaxud 161 min dəfə azaldaraq 16,1 milyon manatdan 100 manata endirdiyini elan edib.

    "Report" bu barədə İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinin "Vergilər" qəzetinə istinadən xəbər verir.

    "Bakı Neft Maşınqayırma Zavodu" 2010-cu ildə "Səttərxan adına Maşınqayırma Zavodu", "Bakı Maşınqayırma Zavodu", "28 May adına Maşınqayırma Zavodu" və "Bakı Neft-Mədən Maşınqayırma Zavodu" ASC-lərin birləşdirilməsi ilə yaradılıb.

    “Bakı Neft Maşınqayırma Zavodu” nizamnamə kapitalı Dövlət Vergi Xidməti

