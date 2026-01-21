"Bakı Neft Maşınqayırma Zavodu" nizamnamə kapitalını simvolik həddə endirir
Maliyyə
- 21 yanvar, 2026
- 15:12
"Bakı Neft Maşınqayırma Zavodu" ASC nizamnamə kapitalını 16 099 900 manat və yaxud 161 min dəfə azaldaraq 16,1 milyon manatdan 100 manata endirdiyini elan edib.
"Report" bu barədə İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinin "Vergilər" qəzetinə istinadən xəbər verir.
"Bakı Neft Maşınqayırma Zavodu" 2010-cu ildə "Səttərxan adına Maşınqayırma Zavodu", "Bakı Maşınqayırma Zavodu", "28 May adına Maşınqayırma Zavodu" və "Bakı Neft-Mədən Maşınqayırma Zavodu" ASC-lərin birləşdirilməsi ilə yaradılıb.
Son xəbərlər
15:54
Naxçıvanda əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlərin ümumi dəyəri cüzi artıbMaliyyə
15:54
Bu gün Davosda Ukrayna və ABŞ nümayəndə heyətlərinin görüşü keçiriləcəkRegion
15:53
Nazirlər Kabinetinin aktlarının rəsmi dərc edilməsi Qaydası barədə Qərarda dəyişiklik edilibDaxili siyasət
15:50
IEA: Azərbaycan dekabrda "OPEC+" kvotasından gündəlik 90 min barel geri qalıbEnergetika
15:50
Foto
Video
Dərnəgüldəki obyektdə baş verən yanğın söndürülüb - YENİLƏNİB-9Hadisə
15:49
Naxçıvanda yük və sərnişin daşınması artıbİnfrastruktur
15:47
İcbari tibbi sığorta üzrə Xidmətlər Zərfində dəyişiklik edilibSağlamlıq
15:46
İngiltərə klubu "Roma"dakı futbolçusunu geri qaytarıbFutbol
15:45