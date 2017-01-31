Bloomberg: Отмена санкций приведет к подорожанию рубля

Баку. 31 января. REPORT.AZ/ В случае отмены антироссийских санкций США рубль может укрепиться на 5-10%.

Как сообщает Report, к такому мнению пришли в результате опроса агентства Bloomberg среди 27 экономистов.

Однако вероятность того, что президент США Дональд Трамп существенно смягчит санкционный режим для России в 2017 году, снизилась до 35%.

Аналитики Societe Generale в своем исследовании, которое приводит агентство, допускают, что смягчение санкций может повлечь за собой установление курса рубля к доллару на уровне ниже 50 рублей за доллар. По их мнению, в этом случае Банк России начнет валютные интервенции, чтобы контролировать риски для финансовой стабильности.

Отметим, что в ходе телефонного разговора между Дональдом Трампом и российским президентом Владимиром Путиным несколько дней назад главы государств не обсуждали вопрос отмены санкций.

В настоящее время курс доллара на валютном рынке России установлен на уровне 60,00 RUB/USD.