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Bloomberg: Конфликт с Трампом стоил Маску $34 млрд

Bloomberg: Конфликт с Трампом стоил Маску $34 млрд Конфликт с президентом США Дональдом Трампом обошелся американскому предпринимателю Илону Маску в $34 млрд за один одень.
Финансы
6 июня 2025 г. 05:50
Bloomberg: Конфликт с Трампом стоил Маску $34 млрд

Конфликт с президентом США Дональдом Трампом обошелся американскому предпринимателю Илону Маску в $34 млрд за один одень.

Как передает Report, об этом свидетельствуют обновленные данные "Индекса миллиардеров" агентства Bloomberg (Bloomberg Billionaire Index).

Бизнесмен продолжает занимать первое место в списке богатейших людей мира, но его состояние уменьшилось на $33,9 млрд и достигло $334,5 млрд.

Днем ранее этот показатель был равен $368,4 млрд. Всего с начала 2025 года предприниматель потерял $97,9 млрд.

Отметим, что между Трампом и Маском, который до недавнего времени занимал должность главы ведомства по повышению эффективности работы правительства США (DOGE), произошел публичный конфликт.

Предприниматель раскритиковал инициированный президентом законопроект о сокращении федеральных расходов. После этого стороны перешли к более резким заявлениям, что, как указывала газета The Wall Street Journal, было вызвано отзывом Трампом кандидатуры Джареда Айзекмана на пост директора Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), последний был ставленником Маска.

Президент также угрожал расторгнуть государственные контракты с компаниями Маска и отменить все субсидии: "Самый простой способ сэкономить деньги в нашем бюджете, миллиарды и миллиарды долларов, - это прекратить правительственные субсидии и контракты Илона". Вслед за этим Маск заявил, что принадлежащая ему аэрокосмическая компания SpaceX начнет вывод из эксплуатации космических кораблей Dragon, широко используемых США для доставки людей и грузов на МКС.

Предприниматель также утверждал, что нынешний глава Белого дома фигурирует в документах по делу американского финансиста Джеффри Эпштейна, которого обвиняли в торговле сексуальными услугами и связях с несовершеннолетними девушками.

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Версия на азербайджанском языке Bloomberg: Trampla münaqişə Maska 34 milyard dollara başa gəlib

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