Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Визит Ильхама Алиева в Грузию
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Визит Ильхама Алиева в Грузию

    Бизнес в Азербайджане получил кредиты на 707 млн манатов под гарантии ИКГФ

    Финансы
    • 10 апреля, 2026
    • 12:57
    Предприниматели в Азербайджане по состоянию на 1 апреля 2026 года по гарантии Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда (ИКГФ) получили льготные кредиты на общую сумму 707,3 млн манатов, в том числе 23,2 млн манатов в первом квартале 2026 года.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Фонд.

    Средний срок кредитов - 30 месяцев. Фактическая годовая ставка для бизнесменов с учетом субсидирования процентов составила 6,8%. Сумма кредита на одного предпринимателя варьируется от 30 тыс. до 5 млн манатов.

    Средства направлены на промышленность, сельское хозяйство, пищевую промышленность, строительство, туризм, инфраструктуру, машиностроение, торговлю и услуги.

    Предусмотрено создание более 6 тыс. рабочих мест по проектам, финансируемым за счет кредитов предпринимателям благодаря гарантиям фонда и субсидированию процентных ставок.

    Одновременно, на основании указа президента Азербайджана от 24 августа 2022 года, в целях повышения доступности финансовых средств для микро- и малых предпринимателей, действующих в ненефтяном секторе, а также для компаний-эмитентов, был расширен ассортимент инструментов поддержки предпринимательства, и успешно применяются два новых инструмента - гарантия кредитного портфеля в отношении кредитов, полученных предпринимателями в манатах, а также механизмы гарантирования обязательств эмитентов (предпринимателей) по облигациям. В рамках механизма портфельной гарантии на сегодняшний день по кредитам 426 предпринимателей на сумму 7,1 млн манатов предоставлены гарантии на 5,3 млн манатов, а в I квартале 2026 года по кредитам 62 предпринимателей на сумму 1,6 млн манатов выданы гарантии на 1,2 млн манатов. В рамках механизма обеспечения обязательств по эмиссии облигаций в общей сложности по выпуску облигаций на сумму 10 млн манатов предоставлены гарантии на сумму 6 млн манатов.

    Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд (ИКГФ) Льготные кредиты
    Azərbaycan sahibkarları dövlət zəmanəti ilə 707 milyon manat güzəştli kredit alıb

    Последние новости

    Лента новостей