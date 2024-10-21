Биткойн подешевел до 68,2 тыс. долларов

Курс биткойна незначительно опускается днем в понедельник, инвесторы оценивают новость о притоке средств в фонды, ориентированные на криптовалюту, и ждут президентских выборов в США.

Курс биткойна незначительно опускается днем в понедельник, инвесторы оценивают новость о притоке средств в фонды, ориентированные на криптовалюту, и ждут президентских выборов в США.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", биткойн подешевел на 0,4%, до 68 201 долларов.

За последние пять сессий криптовалюта подорожала на 3,5%, с начала года - более чем на 62%.

Американские индексные фонды, инвестирующие в биткойн на спотовом рынке, зафиксировали чистый приток активов в размере почти 2,4 млрд долларов за шесть дней по 18 октября, сообщает Bloomberg.