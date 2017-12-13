Биткоину принадлежит 58% мирового рынка криптовалюты

Баку. 13 декабря. REPORT.AZ/ Биткоин продолжает лидировать на глобальном криптовалютном рынке.

Как сообщает Report, ему принадлежит 58,3% совокупной капитализации рынка. Общая капитализация рынка составляет 487,5 млрд долларов, биткоина – 284 млрд долларов. В общей сложности, в мире имеется 7 368 рынков криптовалют, на которых обращается 1 349 видов криптовалют.

Ниже представлен график 10 ведущих криптовалют по показателю капитализации:

Однако следует отметить, что очень трудно приобрести в долларах или манатах другую цифровую валюту, кроме биткоина. Почти все криптовалюты покупаются и продаются посредством биткоина. Другими словами, чтобы получить лайткоин, вам нужно сначала купить биткоин. Поэтому важнее строить ежедневный график сравнения с биткоином других цифровых валют:

Инвесторы получат прибыль в биткоиновом эквиваленте в случае, если какая-либо из цифровых валют подорожает по отношению к биткоину. Затем им придется рассчитывать свою прибыль в долларовом эквиваленте по отношению к той цене, по которой они приобрели биткоин. То есть, они могут получать прибыль в биткоиновом эквиваленте от инвестиций в какую-либо криптовалюту, но, если биткоин сам упадет в цене, инвесторы потерпят убытки.

Следует отметить, что в Азербайджане уже сформирован черный рынок биткоинов, хотя он не получил широкого распространения. Биткоины переводятся из кошелька в кошелек, а наличные деньги выплачиваются владельцу. Это считается более выгодным вариантом, так как при покупке биткоина посредством банковских карт в Азербайджане взимается налог в размере 18%. Однако на рынке не так легко найти биткоины из-за постоянного роста цен.