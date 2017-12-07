Биткоин превысил 14 тыс. долларов

© Sputnik/ Vladimir Astapkovich

Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ Биткоин обновил исторический рекорд, поднявшись до 14 133 долларов. Тем самым капитализация биткоина достигла 297 млрд долларов.

Как сообщает Report, с начала года криптовалюта подорожала более чем в 14 раз.

Причиной недавнего повышения цен стал тот факт, что с 18 декабря биткоин начнет обращение на организованном рынке капитала. Так, американские фондовые биржи CME и CBOE дадут старт торгам фьючерсами на биткоин. Это позволит избежать волатильности цен биткоина.

Аналитическая группа Report полагает, что 18 декабря определится потенциальная цена биткоина.