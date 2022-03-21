Биткоин подешевел почти на 3 %

Цена ведущей криптовалюты – биткоина упала ниже 41 тыс. долларов США.

Цена ведущей криптовалюты – биткоина упала ниже 41 тыс. долларов США.

За последние 24 часа криптовалюта подешевела на 2,61%, до 40,877 тыс. долларов. В результате капитализация рынка составила 777,85 млрд долларов, сообщает Report.

Цена Ethereum, который находится на 2-й строчке по рыночной капитализации, за последние сутки снизилась на 2,37% и составила 2,862 тыс. долларов США.

Из альткоинов, которые находятся в первой десятке, Avalanche теряет больше всего стоимости.

Общая стоимость криптовалютного рынка упала до 1,858 трлн долларов США.