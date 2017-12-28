Биткоин подешевел на новости о закрытии виртуальных бирж в Корее

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Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ Биткоин начал падать в цене после того, как Южная Корея объявила о возможности закрытия некоторых виртуальных бирж для предотвращения спекулятивных сделок. Как сообщает Report со ссылкой на Bloomberg, Корея считается центром глобального спроса на биткоин. Премьер-министр этой страны недавно выразил озабоченность по поводу воздействия биткоина на молодежь.

После этой новости биткоин упал более чем на 14%, до 14 400 долларов. Доля биткоина на криптовалютном рынке составляет 43,8%, а капитализация - 241 млрд долларов. Напомним, что на сегодняшних торгах из 10 цифровых валют подорожала только Ripple. Ее цена поднялась на 5,7%.