Биткоин подешевел до 44,5 тыс. долларов

В минувшее воскресенье стоимость биткоина побила очередной исторический рекорд, достигнув 58 352 долларов США

Стоимость биткоина в пятницу днем ощутимо снижается и находится в районе отметки в 44,5 тысячи долларов США, свидетельствуют данные торгов.

Как передает Report со ссылкой на Prime, на крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 11.58 (по бакинскому времени) снижался в цене на 11,7% — до 44 591 долларов США. При этом минутами ранее показатель достигал 44,1 тысячи долларов США. По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, биткоин дешевел на 11,51% — до 44 677 долларов США. Динамика везде приводится за сутки.

Таким образом, стоимость криптовалюты обновила минимум, достигнутый 23 февраля в 44 892 долларов США. В минувшее воскресенье стоимость биткоина побила очередной исторический рекорд, достигнув 58 352 долларов США, после чего в понедельник она резко откатилась вниз, уйдя ниже психологической отметки в 50 тысяч долларов США.

Перед этим стоимость биткоина росла четыре недели подряд, начиная с конца января. За это время биткоин подорожал в 1,7 раза — до 56 тысяч с почти 32 тысяч долларов США месяц назад.