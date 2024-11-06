Биткоин обновил исторический рекорд стоимости на фоне выборов в США

Стоимость биткоина (BTC) пересекла контрольную отметку в 75 тыс. долларов.

Стоимость биткоина (BTC) пересекла контрольную отметку в 75 тыс. долларов.

Как сообщает Report, такое обновление рекорда популярной криптовалюты связывают с реагированием рынка на президентские выборы в США.

Отмечается, что рост биткоина на 9,26% за 24 часа позволил криптовалюте установить новый рекорд ATH, превысив 74 тыс. долларов США.

Вместе с тем, по обновленным данным Binance Market Data, цена биткоина ненадолго достигла отметки в 75 тыс. долларов США, то есть выросла более чем на 10% за 24 часа

Сейчас биткоин торгуется за 74 831,99 долларов США с сокращенным ростом на 10,01% больше 24 часов.

Кроме того, отмечается, что Ethereum (ETH) превысил 2600 долларов США с ростом на 8,02% за 24 часа.