Биткоин может подешеветь до 7 800 долларов

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Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ Цена биткоина (BTC) упала почти на 40% за последнюю неделю – с максимума 20 089 долларов до 11 883 долларов. Как сообщает Report со ссылкой на Investing.ru, причина не только в желании инвесторов реализовать свою прибыль от подорожавшего в 20 раз в течение года биткоина.

В ноябре не состоялся хардфорк SegWit2x – он был отменен 8 ноября. Хардфорк SegWit2x должен был бы предложить решение проблемы "масштабирования". Данная проблема появилась у биткоина в начале текущего года: размер блока блокчейна биткоина составляет 1MB. В последнее время количество транзакций с биткоинами резко увеличилось и многие из них начали "зависать", так как биткоин обрабатывает 3-5 транзакции в секунду и это очень мало для широкомасштабного внедрения криптовалюты в качестве средства платежа. Цена биткоина до хардфорка SegWit2x составила 7 800 долларов. Именно этот уровень аналитики считают ключевым для цены биткоина.

Еще одна причина в том, что американские власти начали давить на криптовалютные биржи. Многие из ключевых криптовалютных бирж в США начали требовать верификацию своих клиентов: другими словами, необходимо предоставить паспорт или документ, удостоверяющий личность. Некоторые клиенты американских криптовалютных бирж, которые заводили средства раньше, когда не было необходимости верификации, сейчас не могут вывести свои криптовалюты, не проходя этой процедуры.

Напомним, что уже осенью крупнейшая криптовалютная биржа Bitfinex, которая находится в Гонконге, перестала работать с гражданами США из-за давления американских властей.