Bitcoin упал ниже $65 тыс. на фоне торговой политики США

Bitcoin упал ниже $65 тыс. в ходе азиатских торгов в понедельник, опустившись до уровней начала февраля, когда цены ненадолго снижались к $60 тыс., поскольку крупные держатели усилили продажи на фоне общего ухода от рисковых активов из-за торговой политики США.

Как передает Report, это следует из данных торгов.

Крупнейшая в мире криптовалюта снизилась на 4,6% до $64 882,1 утром, опустившись до минимума $64 384,2 за последние 24 часа.

Отметим, что верховный суд США на прошлой неделе отменил элементы более ранней тарифной программы президента Дональда Трампа. Он впоследствии объявил о новом глобальном тарифе в размере 10% на импорт сроком на 150 дней, а затем повысил ставку до 15%, максимума, разрешенного соответствующим законом, что вызвало беспокойство на финансовых рынках.