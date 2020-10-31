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Биржевые индексы в Нью-Йорке понизились

Биржевые индексы в Нью-Йорке понизились Ключевые индексы на Нью-Йоркской фондовой бирже к закрытию сессии понизились.
Финансы
31 октября 2020 г. 01:47
Биржевые индексы в Нью-Йорке понизились

Ключевые индексы на Нью-Йоркской фондовой бирже к закрытию сессии понизились.

Как передает Report, согласно данным, размещенным на сайте торговой площадки, промышленный индекс Dow Jones упал на 157,51 пункта (-0,59%) и остановился на уровне 26 501,60. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, понизился на 40,15 пункта (-1,21%), до отметки 3 269,96. Индекс электронной биржи Nasdaq упал на 274,00 пункта (-2,45%), до уровня 10 911,59.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI к закрытию сессии понизилась на 1,38%, до 35,68 долларов США за баррель.

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