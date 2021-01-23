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Биржевые индексы в Нью-Йорке понизились

Биржевые индексы в Нью-Йорке понизились Ключевые индексы на Нью-Йоркской фондовой бирже к закрытию сессии продемонстрировали тенденцию к снижению.
Финансы
23 января 2021 г. 01:25
Биржевые индексы в Нью-Йорке понизились

Ключевые индексы на Нью-Йоркской фондовой бирже к закрытию сессии продемонстрировали тенденцию к снижению.

Как передает Report, согласно данным на сайте торговой площадки, к окончанию торгов промышленный индекс Dow Jones опустился на 179,03 пункта (-0,57%), до 30 996,26. Индекс S&P 500 просел на 11,60 пункта (-0,30%), до отметки 3 841,47. Индекс электронной биржи Nasdaq понизился на 30,79 пункта (-0,23%), до уровня 13 374,20.

В настоящее время инвесторы обеспокоены статистикой по пандемии, а также тем, как эффективно и быстро может быть реализована инициатива нового президента США Джозефа Байдена выделить около $1,9 трлн на борьбу с коронавирусом в стране, стимулирование американской экономики и оказание помощи населению.

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