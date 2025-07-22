Биржевые цены на газ в Европе незначительно выросли

Биржевые цены на газ в Европе повысились на 0,4% к расчетной цене понедельника, до $401,5 за тысячу кубометров.

Биржевые цены на газ в Европе повысились на 0,4% к расчетной цене понедельника, до $401,5 за тысячу кубометров.

Как передает Report, следует из данных лондонской биржи ICE.

Августовские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки в $401,8 (+0,5%) за тысячу кубометров. Далее стоимость составила $401,5 (+0,4%).

Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – $399,8 за тысячу кубометров.

Еще в середине февраля биржевой газ в Европе был значительно дороже – котировки впервые за два года превысили $630 за тысячу кубометров.