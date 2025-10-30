Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Биржа Binance перед помилованием своего основателя помогла криптобизнесу Трампа

    Финансы
    • 30 октября, 2025
    • 18:32
    Биржа Binance перед помилованием своего основателя помогла криптобизнесу Трампа

    Криптовалютная биржа Binance весной этого года оказала технологическую и финансовую поддержку криптовалютной компании семьи президента США Дональда Трампа World Liberty Financial (WLF) на сумму $2 млрд.

    Как передает Report, об этом пишет издание The Wall Street Journal.

    Эта поддержка предшествовала помилованию, которое Трамп предоставил на прошлой неделе основателю Binance Чанпэну Чжао, осужденному в 2023 году за нарушения правил по борьбе с отмыванием денег.

    В статье говорится о том, что Binance развернула команду инженеров для создания технологии стейблкоина WLF (USD1), а затем попросила государственного инвестора из ОАЭ использовать этот стейблкоин для покупки доли в Binance на $2 млрд. Эта сделка подняла рыночную капитализацию WLF со $127 млн до более чем $2,1 млрд.

    Представители WLF заявили, что компания "никогда не помогала, не содействовала и не влияла" на решение о помиловании Чжао, но поддерживает его. В Белом доме заявили, что "ни президент, ни его семья никогда не участвовали и не будут участвовать в ситуациях, где присутствовал бы конфликт интересов".

