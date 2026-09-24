Binance инвестирует $100 млн в Circle и продлевает стратегическое партнерство на пять лет

Binance объявила об инвестиции $100 млн в Circle Internet Group, Inc. (NYSE: CRCL), эмитента стейблкоина USDC. Одновременно компании расширили стратегическое партнерство и продлили его еще на пять лет.

В рамках нового соглашения Binance будет расширять доступ к USDC через свою глобальную платформу, уделяя особое внимание развивающимся рынкам. Circle, в свою очередь, продолжит предоставлять инфраструктуру, необходимую для хранения и использования USDC.

В рамках сделки Binance приобрела акции Circle класса A на сумму $100 млн через частное размещение. Цена покупки была установлена с дисконтом 5% к рыночной стоимости акций CRCL до закрытия сделки.

"Circle зарекомендовала себя как один из наиболее надежных эмитентов в индустрии благодаря USDC, Arc и инфраструктуре, которая меняет подход к трансграничному перемещению средств. Инвестиция в размере $100 млн и продление партнерства на пять лет отражают нашу уверенность в долгосрочном потенциале этого направления, - отметил Ричард Тенг, со-CEO Binance. - Мы хотим способствовать развитию более доступной, прозрачной и соответствующей регуляторным требованиям цифровой экономики. Надежный цифровой доллар не должен быть привилегией - доступ к нему должен иметь каждый, у кого есть телефон. Именно на это направлено наше партнерство".

"Binance создала одну из крупнейших и наиболее динамичных платформ для использования цифровых валют, а также один из наиболее широко используемых в мире кошельков для долларовых стейблкоинов, - заявил Джереми Аллер, сооснователь, председатель совета директоров и CEO Circle. - Вместе мы видим большие возможности для расширения доступа к USDC, развития новых инструментов для сбережений и инвестиций и предоставления цифровых финансовых решений пользователям и бизнесу на развивающихся рынках по всему миру".

О Binance

Binance - ведущая глобальная блокчейн-экосистема, в которую входит крупнейшая в мире криптовалютная биржа по объему торгов и числу зарегистрированных пользователей. Сервисами Binance пользуются более 300 млн человек в более чем 100 странах.

Экосистема Binance включает решения для торговли и управления цифровыми активами, платежей, институциональных клиентов и Web3, а также образовательные, исследовательские и благотворительные инициативы. Компания уделяет особое внимание безопасности, прозрачности и защите пользователей и стремится расширять доступ к цифровым финансовым инструментам по всему миру.

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О Circle

Circle (NYSE: CRCL) - глобальная финансово-технологическая компания, которая развивает инфраструктуру для использования цифровых активов и платежей на базе блокчейна.

Экосистема Circle включает стейблкоин USDC, глобальную платежную инфраструктуру Circle Payments Network и Arc - блокчейн корпоративного уровня. Решения компании используют бизнес, финансовые организации и разработчики для создания цифровых финансовых продуктов и сервисов.

Заявления прогнозного характера

Настоящий материал содержит заявления прогнозного характера в соответствии с Законом США о реформе судебных разбирательств по частным ценным бумагам от 1995 года (Private Securities Litigation Reform Act of 1995).

Такие заявления могут касаться будущих финансовых и операционных результатов, инвестиций и расходов, стратегии и планов компании, регуляторной и правовой среды, рыночных условий и тенденций, поведения пользователей, рыночных возможностей и будущей деятельности.

Заявления прогнозного характера основаны на ожиданиях и предположениях руководства с учетом информации, доступной на момент публикации, и подвержены рискам и неопределенностям.

Фактические результаты могут существенно отличаться от ожидаемых.

Подробная информация о соответствующих рисках приведена в разделе "Risk Factors" годового отчета Circle по форме 10-K за финансовый год, завершившийся 31 декабря 2025 года, поданного в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) 9 марта 2026 года, а также в других документах компании, подаваемых в SEC.

Если иное не предусмотрено законодательством, компания не берет на себя обязательств обновлять заявления прогнозного характера.