    БФБ впервые провела торги по принципу clean price

    Финансы
    • 16 октября, 2025
    • 13:30
    Бакинская фондовая биржа (БФБ) впервые провела торговлю с облигациями Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) по принципу "чистой цены" (clean price).

    Как сообщили Report в БФБ, это является важным этапом для рынка капитала Азербайджана.

    Ранее облигации торговались по принципу "грязной цены" (dirty price), когда учитывался накопленный процентный доход (accrued interest). Такой подход включал стоимость облигаций и начисленные проценты.

    Принцип "чистой цены" учитывает только рыночную стоимость облигации, а начисленные проценты рассчитываются и отображаются отдельно. Это делает процесс ценообразования более прозрачным, облегчает сравнение и анализ для инвесторов, а также ускоряет интеграцию местного рынка в международные стандарты.

    Отметим, что ЕБРР 1 октября 2025 года осуществил дебютное размещение в Азербайджане облигаций на 50 млн манатов. Срок обращения облигаций - один год.

    Azərbaycanda istiqraz ticarəti ilk dəfə "təmiz qiymət" prinsipilə baş tutub

