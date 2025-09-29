Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    БФБ объявила дату аукциона по облигациям ЕБРР

    Финансы
    • 29 сентября, 2025
    • 17:40
    Бакинская фондовая биржа (БФБ) 1 октября проведет аукцион по размещению процентных, необеспеченных, бездокументарных, именных облигаций Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) на сумму 50 млн манатов.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на БФБ.

    Согласно информации, 500 облигаций номинальной стоимостью 100 тыс. манатов каждая, то есть на общую сумму 50 млн манатов, будут размещены путем публичного предложения и будут находиться в обращении 1 год. Проценты будут выплачиваться ежеквартально в соответствии с индексом AZIR, установленным Центральным банком Азербайджана (в настоящее время около 7% годовых).

    Андеррайтерами процесса являются инвестиционные компании ABB-Invest и Unicapital. Кроме того, лица, желающие приобрести облигации, могут обратиться и к другим инвестиционным компаниям, являющимся членами БФБ.

