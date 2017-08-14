БФБ: Облигации SOCAR увеличили интерес к рынку ценных бумаг

Баку. 14 августа. REPORT.AZ/ Основной причиной активных операций с облигациями Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) на Бакинской фондовой бирже (БФБ) являются выгодные условия и ликвидность упомянутых ценных бумаг.

Как сообщает Report со ссылкой на ООО SOCAR Capital, об этом сказала руководитель Группы торговли и членства БФБ Рахшанда Алили.

Несмотря на то, что с момента выпуска облигаций прошло менее 1 года, объем операций купли-продажи с ними на БФБ превысил 100 млн долларов, т.е. объем выпуска. Это первый случай по объему обращения и интенсивности операций на рынке ценных бумаг Азербайджана.

"В первую очередь, это показатель ликвидности облигаций SOCAR. Наличие на отечественном рынке ценных бумаг подобных ликвидных инструментов – положительное явление", - сказала представитель БФБ. По ее словам, еще в ходе подписки на облигации SOCAR спрос вдвое превысил предложение: "Этот факт уже говорил о том, что рынок вторичных операций будет очень активным".

Р. Алили также отметила, что в основе активного интереса и спроса на облигации лежит деятельность эмитента, его международный рейтинг, финансовые показатели и предложенная процентная ставка.

В то же время назначение маркет-мейкера по облигациям со стороны БФБ, гарантии SOCAR по операциям на вторичном рынке оказывают значительное влияние на объем торговых операций и ликвидность облигаций.

По ее словам, с позиции выгодной процентной ставки долларовые облигации SOCAR считаются выгодным инструментом для инвесторов, что оказывает позитивное влияние на расширение инвесторской базы.