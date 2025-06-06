Безналичные платежи в Нахчыване выросли примерно на 53%

Безналичные платежи в Нахчыване выросли примерно на 53%

В апреле текущего года объем безналичных платежей в Нахчыванской Автономной Республике составил 119,731 млн манатов, что на 52,5% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на местное управление Центрального банка Азербайджана (ЦБА).

Согласно информации, за отчетный период количество платежных карт в Нахчыване увеличилось на 0,6% до 304 595.

К концу апреля текущего года в автономной республике насчитывалось 2990 POS-терминалов, 97 банкоматов и 364 платежных терминала, что на 40,6% больше, на 25,4% меньше и на 30% больше соответственно по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.