Белоруссия впервые за шесть лет разместила евробонды

Баку. 23 июня. REPORTR.AZ/ Белоруссия впервые за шесть лет вышла на международный рынок капитала, разместив два транша евробондов на общую сумму 1,4 млрд долларов.

Как сообщает Report со ссылкой на РБК, большую часть новых бумаг выкупили американские инвесторы.

Минфин страны разместил два выпуска евробондов: пятилетние бумаги с погашением в феврале 2023 года на 800 млн долларов с доходностью 7,125%, а также десятилетние облигации на 600 млн долларов с доходностью в 7,625%. Покупатели белорусских бондов потребовали существенной премии к десятилетним долларовым облигациям России - более чем 3 п.п.

В отличие от предыдущего выпуска белорусских евробондов от января 2011 года, новые облигации были доступны для квалифицированных институциональных инвесторов в США - для этого они размещены по правилам RegS и 144A. Американские инвесторы выкупили более 50% совокупного выпуска.