В Баку ожидается ветреная погода, в регионах выпадет снег

В Баку и на Абшеронском полуострове в понедельник ожидается ветреная погода, в горных районах республики местами выпадет снег.

В Баку и на Абшеронском полуострове в понедельник ожидается ветреная погода, в горных районах республики местами выпадет снег.

Как передает Report , об этом говорится в прогнозе погоды Национальной службы гидрометеорологии при Министерстве экологии и природных ресурсов.

Согласно информации, в столице и на полуострове 16 декабря будет переменная облачность, временами пасмурно, в целом ожидается погода без осадков. Порывистый юго-западный ветер днем ​​сменится умеренным северо-западным.

Температура воздуха ночью составит 0-4°, днем — 5-9° тепла. Атмосферное давление понизится с 767 до 761 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью и днем составит 50-55%.

В районах Азербайджана погода будет преимущественно без осадков. Однако вечером в некоторых горных районах ожидаются кратковременные осадки и снег, местами будет туман. Западный ветер кое-где будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 0-5° мороза, днем 3-8° тепла, в горах ночью 10-15° мороза, в высокогорье — 17-22°, днем 0-5° мороза.