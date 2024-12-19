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Единственной в ЕС добывающей уран компании аннулировали разрешение

Единственной в ЕС добывающей уран компании аннулировали разрешение Административный суд финского города Ваасы аннулировал часть экологического разрешения (лицензия - ред.) горнодобывающей и химической компании Terrafame.
Промышленность
19 декабря 2024 г. 14:15
Единственной в ЕС добывающей уран компании аннулировали разрешение

Административный суд финского города Ваасы аннулировал часть экологического разрешения (лицензия - ред.) горнодобывающей и химической компании Terrafame.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается в пресс-релизе суда.

"Экологическое разрешение компании Terrafame в настоящее время отозвано из-за увеличения объемов добычи", - сказано в сообщении.

Чтобы продолжить свою деятельность, компания должна подать заявку на новое экологическое разрешение на свою деятельность до 30 июня 2027 года.

Terrafame является единственной в Евросоюзе компанией, добывающей уран, никель и другие металлы.

Terrafame (56,1% принадлежит государству) действует на территории горнодобывающего района в Соткамо площадью 60 кв. км, из которых освоено 20 кв. км. Оборот в 2023 году составил €561 млн, операционная прибыль - €94 млн.

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Версия на азербайджанском языке Aİ-də uran hasilatı ilə məşğul olan “Terrafame” şirkətinin icazəsi ləğv edilib
Версия на английском языке EU's only uranium mining company has its permit revoked

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