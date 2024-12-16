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Завтра в Баку ожидается дождливая и ветреная погода 

Завтра в Баку ожидается дождливая и ветреная погода  17 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.
Экология
16 декабря 2024 г. 13:30
Завтра в Баку ожидается дождливая и ветреная погода 

17 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Однако ночью в некоторых пригородных территориях возможны осадки. Умеренный юго-западный ветер вечером сменится периодически усиливающимся северо-западным.

Температура воздуха ночью составит 3-6°, днем - 8-12° тепла. Атмосферное давление понизится с 765 до 759 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 70-80%, днем - 50-55%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Однако ночью и утром в некоторых горных районах выпадет снег. Местами ожидается туман. Будет преобладать временами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха ночью составит от 3° мороза до 2° тепла, днем - 8-13° тепла, ночью в горах 5-10° мороза, днем - от 3° мороза до 2° тепла.

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Версия на азербайджанском языке Sabah Bakıda yağış yağacaq, külək güclənəcək - PROQNOZ

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