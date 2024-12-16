Завтра в Баку ожидается дождливая и ветреная погода 

17 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.
Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.
Однако ночью в некоторых пригородных территориях возможны осадки. Умеренный юго-западный ветер вечером сменится периодически усиливающимся северо-западным.
Температура воздуха ночью составит 3-6°, днем - 8-12° тепла. Атмосферное давление понизится с 765 до 759 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 70-80%, днем - 50-55%.
В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Однако ночью и утром в некоторых горных районах выпадет снег. Местами ожидается туман. Будет преобладать временами усиливающийся западный ветер.
Температура воздуха ночью составит от 3° мороза до 2° тепла, днем - 8-13° тепла, ночью в горах 5-10° мороза, днем - от 3° мороза до 2° тепла.