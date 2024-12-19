ВБ и Кувейтский фонд предоставят Таджикистану $450 млн на строительство Рогунской ГЭС

Таджикистан получил от Международной ассоциацией развития (подразделение Всемирного банка - ред.) грант для завершения строительства Рогунской ГЭС.

Таджикистан получил от Международной ассоциацией развития (подразделение Всемирного банка - ред.) грант для завершения строительства Рогунской ГЭС.

Как передает Report со ссылкой на таджикские СМИ, об этом говорится в сообщении ВБ.

Всего будет предоставлено $350 млн в рамках первой фазы программы по оказанию помощи Таджикистану в финансировании завершения проекта.

Кроме того, в рамках проекта Кувейтский фонд развития выделит кредитный пакет на сумму $100 млн. Соответствующее соглашение в Душанбе подписали министр финансов Таджикистана Файзиддин Каххорзода и генеральный директор фонда Валид Шимлон Аль-Бахар.

Средства будут выделяться поэтапно, в рамках шести отдельных соглашений по $16,7 млн.

Прогнозируемая мощность Рогунской ГЭС составляет 3 780 мегаватт. Около 70% электроэнергии, вырабатываемой Рогунской ГЭС, будет по доступной цене экспортироваться в Казахстан и Узбекистан для замены выработки электричества с использованием ископаемого топлива, тем самым сокращая выбросы парниковых газов.