В Азербайджане из-за сильного ветра объявлены желтое и оранжевое предупреждения

В связи ветреной погодой, ожидаемой 17-18 декабря в Баку, на Абшеронском полуострове и в регионах, объявлены желтое и оранжевое предупреждения.

В связи ветреной погодой, ожидаемой 17-18 декабря в Баку, на Абшеронском полуострове и в регионах, объявлены желтое и оранжевое предупреждения.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Отмечается, что в Баку и на Абшеронском полуострове, в Кяльбаджаре, Лачыне, Зангилане, Лерике, Ярдымлы, Джалилабаде, Агдаше, Уджаре, Кюрдамире, Евлахе, Тертере, Барде, Агдаме, Агджабеди, Зардабе, Мингячевире, Геранбое, Нафталане, Гёйгёле, Гяндже, Самухе, Шабране, Хачмазе, Гахе, Агсу, Балакене, Саатлы, Сабирабаде, Сальяне, Гаджигабуле, Ширване, Сиязане, Билясуваре, Губе, Дашкесане, Гедабее, Шамкире, Товузе, Агстафе, Газахе ожидается юго-западный ветер, скорость которого составит 13,9-20,7 м/с, что соответствует желтому уровню погодной опасности.

В Нефтчале, Огузе, Гусаре, Габале, Шамахы, Исмаиллы, Хызы, Шеки, Загатале, Гобустане, Гёйчае ожидается западный ветер со скоростью 20,8-28,4 м/с, что соответствует оранжевому уровню погодной опасности.