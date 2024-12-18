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Власти Японии планируют бюджет на 2025 год в $735 млрд

Власти Японии планируют бюджет на 2025 год в $735 млрд Правительство Японии планирует составить проект бюджета на 2025 финансовый год (начинается в апреле 2025 года) в размере более 113 трлн иен (около 735 млрд долларов) на фоне планируемых рекордных расходов на оборону.
Другие страны
18 декабря 2024 г. 19:23
Власти Японии планируют бюджет на 2025 год в $735 млрд

Правительство Японии планирует составить проект бюджета на 2025 финансовый год (начинается в апреле 2025 года) в размере более 113 трлн иен (около 735 млрд долларов) на фоне планируемых рекордных расходов на оборону.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Kyodo.

По его данным, оборонные расходы могут впервые в истории страны превысить 8 трлн иен (около 52 млрд долларов). Увеличение военного бюджета происходит в рамках утвержденной правительством стратегии по наращиванию оборонного потенциала и принятию на вооружение ударных средств.

Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии запросило рекордные 34 трлн иен (около 220 млрд долларов), что связано с ростом расходов на социальное обеспечение в условиях старения населения.

Отмечается, что общая сумма запросов всех министерств и ведомств превысила 117,6 трлн иен (более 762 млрд долларов). Министерство финансов в настоящее время рассматривает все запросы.

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