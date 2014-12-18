Беларусь перейдет на доллары и евро в расчетах с Россией

Баку 18 декабря. REPORT.AZ/ Президент Беларуси Александр Лукашенко решил укреплять белорусский рубль и вести расчеты с Россией в долларах и евро. Об этом сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс".

"Перед правительством поставлена задача торговать не за рубли, а за доллары, так как мы платим за энергоносители не в рублях, а в долларах. Это, кстати, недостаток в работе правительства с Россией. Надо было работать и требовать с них, чтобы они нам также платили в твердой валюте - в долларах или евро", - заявил белорусский лидер.

Лукашенко также обратил внимание на то, что поддержание стабильности на валютном рынке - это обязанность банковской системы во главе с НББ и белорусского правительства, однако от населения также многое зависит.

"Мы будем придерживаться стабильной ситуации в стране и будем использовать все рычаги для того, чтобы ситуация была стабильной, не нарушая при этом никаких финансово-экономических законов, которые действуют объективно", - заявил президент.