Бехзод Хамраев: Узбекистан и Азербайджан расширят сотрудничество в сфере статистики

Узбекистан и Азербайджан планируют в 2026 году подписать меморандум по сотрудничеству в статистической отрасли.

Об этом Report сообщил председатель Национального комитета Узбекистана по статистике Бехзод Хамраев в кулуарах III-го Международного статистического форума СНГ в Баку.

Б. Хамраев отметил, что в этом году страны начали разработку нового проекта меморандума между Госкомстатом Азербайджана и Национальным комитетом по статистике Узбекистана.

"Сейчас проект согласовывается на ведомственном уровне в Узбекистане и в Азербайджане. Мы планируем в следующем году подписать новый меморандум, который откроет новые направления сотрудничества. Это включает использование искусственного интеллекта, проведение аналитических исследований и развитие потенциала в сфере работы с большими данными, а также интеграцию с министерствами и ведомствами и обмен опытом, а также реализацию новых проектов, которые будут очень актуальными для обоих стран", - сказал Хамраев.