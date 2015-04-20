​Базовая цена на нефть в бюджете Азербайджана на будущий год составит 50 долларов за баррель

Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ В первоначальном проекте государственного бюджета Азербайджана на 2016 год базовая цена на нефть предусмотрена в размере 50 долларов за баррель. Как сообщает Report, об этом заявил министр финансов Азербайджана Самир Шарифов на сегодняшней пресс-конференции.

"Мы уже готовим первичную версию проекта госбюджета. В ней заложена цена на нефть в размере 50 долларов за баррель. Это не оказывает непосредственного влияния на доходы госбюджета, это влияние косвенное", - подчеркнул С.Шарифов.

Министр добавил, что падение стоимости нефти на мировых рынках оказало отрицательное влияние на доходы Азербайджана: "Реализацию некоторых инфраструктурных проектов мы замедляем, другие же можно перенести на 1-2 года. Это относится к проектам водного и канализационного хозяйств".

Напомним, что в госбюджете Азербайджана на 2015 год базовая цена на нефть заложена на уровне 90 долларов за баррель.