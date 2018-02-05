База данных Централизованной службы кредитного реестра будет передана Азербайджанскому кредитному бюро

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Баку. 5 февраля. REPORT.AZ/ Палата надзора за финансовыми рынками передаст базу данных Централизованной службы кредитного реестра вновь созданному ООО "Азербайджанское кредитное бюро".

Об этом сообщил Report председатель экспертной группы по правовым вопросам Ассоциации банков Азербайджана Горхмаз Агаев.

По его словам, бюро также будет собирать информацию у банков и небанковских кредитных организаций, лизинговых и страховых компаний, операторов мобильной связи в соответствии с требованиями законодательства.

Напомним, что Азербайджанское кредитное бюро создано по инициативе 8 отечественных банков, включая Международный банк Азербайджана, Bank Respublika, Xalq Bank, Kapital Bank, Pasha Bank, Rabitabank, Unibank и Ziraat Bank (Azerbaijan), и является первым частным кредитным бюро страны. Его генеральным директором является Эльчин Хабибов, который до сих пор возглавлял Службу кредитного реестра.