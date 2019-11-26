Банковский сектор Азербайджана увеличил чистую прибыль более чем вдвое

В январе-октябре текущего года банковский сектор Азербайджана получил чистую прибыль в размере 572,9 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Палату надзора над финансовыми рынками, это в 2,4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За 10 месяцев операционные доходы банков составили 2 168,3 млн манатов (на 14,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года), операционные расходы - 1 396,3 млн манатов (+6,7%), отчисления на специальные резервы - 161,6 млн манатов (-48,8%), прочие доходы - 21,4 млн манатов (в 42,8 раза больше), выплаты по налогу на прибыль - 58,9 млн манатов (в 2,1 раза больше).