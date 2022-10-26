Банковский сектор Азербайджана изучает опыт турецких платежных систем

При организации Общественного объединения "Ассоциация банков Азербайджана" (AБA) большая делегация из членов "Экспертной группы по платежным системам и цифровому банкингу" и представителя Департамента платежных систем и расчетов Центрального банка

При организации Общественного объединения "Ассоциация банков Азербайджана" (AБA) большая делегация из членов "Экспертной группы по платежным системам и цифровому банкингу" и представителя Департамента платежных систем и расчетов Центрального банка Азербайджана, находится с официальным визитом в Турции с целью обмена опытом.

Об этом сообщает Report со ссылкой на АБА.

Основной целью визита является изучение достижений братской Турции в области цифровой трансформации банковской системы, а также определение направлений взаимного сотрудничества.

В рамках визита, наряду с крупными финансовыми институтами, такими как Межбанковский карточный центр Турции, İng Bank, Vakıfbank, Ziraat Bank, Yapı Kredi Bank, Aktif Bank, будут проведены встречи в представительстве Visa в Турции, а также финтех-компаниях Birleşik Ödeme Hizmetleri, Token, Payten.

Напомним, в настоящее время членами AБA являются 25 банков и 5 небанковских организаций.