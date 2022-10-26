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Банковский сектор Азербайджана изучает опыт турецких платежных систем

Банковский сектор Азербайджана изучает опыт турецких платежных систем При организации Общественного объединения "Ассоциация банков Азербайджана" (AБA) большая делегация из членов "Экспертной группы по платежным системам и цифровому банкингу" и представителя Департамента платежных систем и расчетов Центрального банка
Финансы
26 октября 2022 г. 16:25
Банковский сектор Азербайджана изучает опыт турецких платежных систем

При организации Общественного объединения "Ассоциация банков Азербайджана" (AБA) большая делегация из членов "Экспертной группы по платежным системам и цифровому банкингу" и представителя Департамента платежных систем и расчетов Центрального банка Азербайджана, находится с официальным визитом в Турции с целью обмена опытом.

Об этом сообщает Report со ссылкой на АБА.

Основной целью визита является изучение достижений братской Турции в области цифровой трансформации банковской системы, а также определение направлений взаимного сотрудничества.

В рамках визита, наряду с крупными финансовыми институтами, такими как Межбанковский карточный центр Турции, İng Bank, Vakıfbank, Ziraat Bank, Yapı Kredi Bank, Aktif Bank, будут проведены встречи в представительстве Visa в Турции, а также финтех-компаниях Birleşik Ödeme Hizmetleri, Token, Payten.

Напомним, в настоящее время членами AБA являются 25 банков и 5 небанковских организаций.

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Версия на английском языке Azerbaijan’s banking sector studying experience of Turkish payment systems
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın bank sektoru Türkiyənin ödəniş sistemləri təcrübəsini öyrənir

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