Банковские депозиты в Азербайджане за год увеличились более чем на 2%

На 1 марта текущего года депозитный портфель банков Азербайджана составил 41 млрд 345,5 млн манатов, что на 0,1% больше в месячном сравнении, на 0,9% меньше по сравнению с началом года и на 2,3% больше по сравнению с 1 марта прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА).

На долю нефинансовых организаций пришлось 47,6% депозитного портфеля, или 19 млрд 673,8 млн манатов, что на 10,4% меньше в годовом сравнении.

В течение года вклады домашних хозяйств выросли на 16% и достигли 17 млрд 209,3 млн манатов, а депозиты финансовых организаций увеличились на 23,1% и составили 4 млрд 462,5 млн манатов.

В отчетный период из общего объема депозитов 21 млрд 942,2 млн манатов (на 7,9% меньше по сравнению с годом ранее) были краткосрочными, а 19 млрд 403,3 млн манатов (на 17% больше) - долгосрочными.