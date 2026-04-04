Банковские депозиты в Азербайджане за год увеличились более чем на 2%
    Банковские депозиты в Азербайджане за год увеличились более чем на 2%

    Финансы
    • 04 апреля, 2026
    • 14:22
    Банковские депозиты в Азербайджане за год увеличились более чем на 2%

    На 1 марта текущего года депозитный портфель банков Азербайджана составил 41 млрд 345,5 млн манатов, что на 0,1% больше в месячном сравнении, на 0,9% меньше по сравнению с началом года и на 2,3% больше по сравнению с 1 марта прошлого года.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА).

    На долю нефинансовых организаций пришлось 47,6% депозитного портфеля, или 19 млрд 673,8 млн манатов, что на 10,4% меньше в годовом сравнении.

    В течение года вклады домашних хозяйств выросли на 16% и достигли 17 млрд 209,3 млн манатов, а депозиты финансовых организаций увеличились на 23,1% и составили 4 млрд 462,5 млн манатов.

    В отчетный период из общего объема депозитов 21 млрд 942,2 млн манатов (на 7,9% меньше по сравнению с годом ранее) были краткосрочными, а 19 млрд 403,3 млн манатов (на 17% больше) - долгосрочными.

    Банковские депозиты в Азербайджане Центральный банк Азербайджана (ЦБА)
    Azərbaycanda bank depozitləri il ərzində 2 %-dən çox artıb
    Azerbaijani banks' deposit portfolio reaches $24.3B

