Банковская миссия Азербайджана отправилась с рабочей поездкой в США

Банковская миссия под руководством председателя Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талеха Кязимова начала свою первую рабочую поездку в расширенном составе в США.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЦБА.

Согласно информации, в поездке, организованной Ассоциацией банков Азербайджана и Американо-азербайджанской торговой палатой, принимают участие руководители ведущих финансовых учреждений страны.

В рамках визита миссия проведет встречи с государственными и правительственными структурами США, а также представителями финансового сектора в Вашингтоне и Нью-Йорке. Также ожидается организация презентаций и встреч в формате круглых столов с целью обмена опытом между странами в банковском и финансовом секторах.

Основной целью миссии, которая продлится до 25 апреля, является поддержка развития и укрепления отношений между органами регулирования финансового сектора и коммерческими банками двух стран.