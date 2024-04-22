О нас

Банковская миссия Азербайджана отправилась с рабочей поездкой в США

Банковская миссия Азербайджана отправилась с рабочей поездкой в США
Финансы
22 апреля 2024 г. 18:11
Банковская миссия Азербайджана отправилась с рабочей поездкой в США

Банковская миссия под руководством председателя Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талеха Кязимова начала свою первую рабочую поездку в расширенном составе в США.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЦБА.

Согласно информации, в поездке, организованной Ассоциацией банков Азербайджана и Американо-азербайджанской торговой палатой, принимают участие руководители ведущих финансовых учреждений страны.

В рамках визита миссия проведет встречи с государственными и правительственными структурами США, а также представителями финансового сектора в Вашингтоне и Нью-Йорке. Также ожидается организация презентаций и встреч в формате круглых столов с целью обмена опытом между странами в банковском и финансовом секторах.

Основной целью миссии, которая продлится до 25 апреля, является поддержка развития и укрепления отношений между органами регулирования финансового сектора и коммерческими банками двух стран.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın bankçılıq missiyasının ABŞ-a işgüzar səfəri başlayır

Экслюзивные новости

Эксперт: СОР29 может стать платформой для сотрудничества по водородным топливным элементам 
Эксперт: СОР29 может стать платформой для сотрудничества по водородным топливным элементам 
22 апреля 2024 г. 15:45
Председатель парламента Малайзии совершит визит в Азербайджан
Председатель парламента Малайзии совершит визит в Азербайджан
22 апреля 2024 г. 14:46
ЕК: Председательство Азербайджана сыграет ключевую роль в объединении усилий по сокращению выбросов
ЕК: Председательство Азербайджана сыграет ключевую роль в объединении усилий по сокращению выбросов
22 апреля 2024 г. 11:55
Посол: Латвия изучает возможности помощи Азербайджану в сфере разминирования
ФотоПосол: Латвия изучает возможности помощи Азербайджану в сфере разминирования
19 апреля 2024 г. 14:42
Бакинский французский лицей приостанавливает свою деятельность
Бакинский французский лицей приостанавливает свою деятельность
19 апреля 2024 г. 14:13
Годфри Салливан: Азербайджанский рынок обладает огромным потенциалом для внедрения технологий ИИ
Годфри Салливан: Азербайджанский рынок обладает огромным потенциалом для внедрения технологий ИИ
18 апреля 2024 г. 14:19
Стефан Антич: Отношения между Баку и Белградом имеют устойчивую тенденцию к росту
Стефан Антич: Отношения между Баку и Белградом имеют устойчивую тенденцию к росту
16 апреля 2024 г. 11:42
Эксперт: СОР29 может стать краеугольным камнем в достижении климатических целей
Эксперт: СОР29 может стать краеугольным камнем в достижении климатических целей
16 апреля 2024 г. 11:32
Эксперт: Переход на водородную энергетику требует политических инициатив
Эксперт: Переход на водородную энергетику требует политических инициатив
15 апреля 2024 г. 15:03
Германия в этом году отказала в убежище 279 гражданам Азербайджана
Германия в этом году отказала в убежище 279 гражданам Азербайджана
10 апреля 2024 г. 12:48

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi