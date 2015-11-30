​Bank of Baku может привлечь манатные средства у Центробанка

Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ ОАО Bank of Baku не планирует в ближайшее время привлекать у Центробанка ресурсы в манатах.

Об этом сообщил Report председатель правления Bank of Baku Аббас Ибрагимов: "В нашем портфеле сейчас достаточно манатной массы для того, чтобы продолжить кредитование в национальной валюте. Однако мы можем вновь обратиться к Центробанку по данному вопросу в 2016 году".

"Сейчас нет необходимости в этом. Мы не предусматриваем в нашем бюджете привлечение дополнительных средств у Центробанка. В настоящее время банк выдает 95% кредитов в манатах", - отметил председатель банка.

А.Ибрагимов добавил, что привлечение в текущем году у Центробанка 40 млн. манатов - это всего лишь своп-операция: "Мы разместили в Центробанке доллары и взамен привлекли манаты для обеспечения манатной ликвидности. Центробанк проводил политику покупки у банков долларов за манаты. Этими операциями воспользовались и другие банки".

Председатель также заявил, что объединения филиалов не ожидается: "На данный момент мы не планируем объединить филиалы. В этом году мы объединили несколько филиалов. Однако если экономическая ситуация изменится и некоторые наши филиалы потеряют доходность, мы рассмотрим этот вопрос".