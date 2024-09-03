Банки в Азербайджане во II квартале ужесточили условия потребкредитования такситными картами

17:22

В Азербайджане во II квартале текущего года наблюдалось ужесточение банками условий потребительского кредитования посредством кредитных (такситных) карт.

Как сообщает Report, об этом говорится в опросе Центрального банка Азербайджана (ЦБА), посвященного кредитной деятельности.

По данным ЦБ, во втором квартале изменений в условиях кредитования населения посредством зарплатных карт не произошло. При этом банки прогнозируют, что в третьем квартале 2024 года изменений в условиях кредитования посредством зарплатных карт также не будет, а ужесточение условий в рамках потребкредитования посредством кредитных карт продолжится.

Центробанк отмечает, что спрос на потребительские кредиты в апреле-июне вырос. Коммерческие банки считают, что рост спроса связан в основном с кредитованием посредством зарплатных карт и на покупку бытовой техники. При этом, банки прогнозируют отсутствие изменений в спросе на потребительские кредиты в третьем квартале 2024 года.