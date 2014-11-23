Банки Уолл-стрит обвинили в манипуляциях ценами на сырье

Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ Крупнейшие американские банки – Goldman Sachs, Morgan Stanley и J.P.Morgan манипулировали ценами на сырьевые товары. К такому выводу пришел Постоянный подкомитет Сената США по расследованиям. Концентрация таких товаров, как уголь, нефть и алюминий, в руках банков ставит под угрозу стабильность промышленности и финансовой системы США, заключили сенаторы. Банки отказались признавать свою ответственность.

В рамках двухлетнего расследования подкомитет изучил 90 тыс. страниц документации банков и надзорных органов. Авторы почти 400-страничного доклада (был опубликован в среду) осудили практики финансовых организаций по закупке сырьевых товаров и манипуляции с ценами на них.

«Активное участие Уолл-стрит в торговле сырьевыми товарами подвергает угрозе наших производителей и целостность наших рынков, – прокомментировал выводы доклада председатель подкомитета по расследованиям, сенатор Карл Левин. – Пора разделить банковскую и торговую деятельность, а также лишить Уолл-стрит возможности извлекать выгоду в ущерб промышленности и потребителей посредством использования внутренней информации».

Как отмечает Report со ссылкой на РБК, после выхода доклада представителей банков вызвали в подкомитет на двухдневные слушания. Все как один отвергли обвинения в нарушении законодательства.

Между тем авторы исследования выяснили, что финансовые организации использовали подконтрольные торговые компании для доступа к коммерчески важной закрытой информации, из которой можно было извлечь выгоду при совершении сделок.

Впервые о влиянии банков на стоимость commodities написала The New York Times в июле 2013 года. Тогда издание сообщило, что алюминий без видимой на то причины «кочует» по складам принадлежащего Goldman Sachs оператора Metro International Trade Services. Metro, входящий в складскую систему Лондонской биржи металлов (LME), по правилам биржи, должен был поддерживать определенный оборот металла, чтобы сроки хранения не затягивались до бесконечности. Но вместо того, чтобы отгружать металл потребителям, Metro просто перевозила алюминий с одного склада на другой. По итогам журналистского расследования NYT пришла к выводу, что эта «карусель» является элементом стратегии Goldman Sachs, направленной на увеличение очередей потребителей за металлом со складов. Банк получает комиссионные за каждый день хранения товара.

Вышедший доклад подтвердил выдвинутые тогда предположения. Комитет пришел к выводу, что большие очереди на отгрузку металла стали результатом хитроумной стратегии, принятой почти сразу после того, как Goldman Sachs приобрел Metro в 2010 году. Важнейшей составляющей этой стратегии было решение предлагать финансовые стимулы держателям алюминия в складской сети Metro на то, чтобы они как можно дольше хранили металл на складах. В докладе подкомитета эта схема описана так: финансовая фирма, не являющаяся конечным потребителем металла, отменяет контракт на его хранение и встает в очередь на получение. Но когда очередь подходит, клиент просто перемещает металл на другой склад Metro поблизости (сеть складов Metro сконцентрирована в районе Детройта). Таким образом, алюминий возвращается в систему Metro, и схема может быть воспроизведена: это только удлиняет очередь.

Страдают от этого компании, которым металл действительно нужен, например, производители пива в алюминиевых банках. Представитель чикагской пивоваренной компании MillerCoors в июле прошлого года заявлял, что общемировая себестоимость алюминия была завышена на $3 млрд. за счет нечестных правил, которые позволяют операторам складов удерживать металл. Американский производитель продукции из алюминия Superior Extrusion в прошлом году подал иск со статусом коллективного к Goldman Sachs как владельцу Metro. Крупнейший в мире потребитель алюминия, компания Novelis с 2011 года критикует систему авторизованных LME складов и практики, направленные на завышение цен. Неоправданно высокие ценовые премии выгодны не только операторам складов, банкам и торговым компаниям, но и производителям первичного алюминия, таким как Alcoa, Rusal и Hydro, сказал в четверг на слушаниях вице-президент Novelis Ник Мэдден.