Банки Беларуси в условиях санкций вводят ограничения в работе

Ведущий банк ОАО "АСБ Беларусбанк", попавший под западные санкции, заявил, что работает в штатном режиме, однако существуют проблемы с проведением операций в ряде зарубежных сервисов.

Ведущий банк ОАО "АСБ Беларусбанк", попавший под западные санкции, заявил, что работает в штатном режиме, однако существуют проблемы с проведением операций в ряде зарубежных сервисов.

Об этом передает Report со ссылкой на ТАСС.

В настоящий момент в устройствах банка могут быть недоступны операции оплаты и снятия наличных с использованием сервисов Apply Pay, Samsung Pay, Кошелек Pay, Garmin Pay, Huawei Pay, Fitbit Pay.

Другой системообразующий банк Белинвестбанк заявил, что остановил операции по картам Visa и Mastercard за границей.

В условиях санкций, одним из первых о приостановке кредитования физлиц заявил ведущий коммерческий банк Белоруссии - Банк БелВЭБ, кредиты не даются с 25 февраля 2022 года. Помимо потребительских кредитов, не выдаются займы на покупку жилья на вторичном рынке жилья, на строительство новых квартир, а также на льготное жилье. Приостановил также с 25 февраля выдачу кредитов по некоторым программам фактически второй по значимости в Беларуси Белагропромбанк.

Банк Дабрабыт, который также находится под санкциями, пояснил, что граждане могут снять наличные в банкоматах и кассах банка, совершать оплату в магазинах, но вот операции с использованием сервисов Apple Pay, Samsung Pay, Кошелек Pay, Garmin Pay недоступны. Банк рекомендует гражданам, которые оказались за границей и не могу рассчитаться в магазинах картами Банка Дабрабыт выпустить виртуальную карточку в приложении Белгазпромбанка или БНБ банка.